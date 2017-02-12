流浪犬「大熊」遭安樂死 動保處：病重彌留忍痛決定

烏日區九德街流浪犬因有民眾陳情遭咬傷，由動物管制人員帶回收容！台中市動物保護防疫處表示，大熊入所後高度緊迫不進食，生理狀況嚴重衰弱，出現彌留現象，經獸醫師檢驗後評估無法搶救，忍痛決定人道安樂死，減少動物受苦，絕非外界所傳撲殺；未來市府也將成立安寧小組，執行人道處理犬貓判定作業時，邀請動保團體共同參與審核。

動保處指出，該處自105年8月起接獲3次流浪犬「大熊」通報案，其中2次為攻擊咬人，市府多次派員至現場瞭解，大熊為搬離住戶留下的犬隻，由其他住戶協助餵養；而今年1月20日又有民眾報警遭大熊咬傷，陳情人會同派出所警員到場指認，並提出犬傷人告訴，因查無晶片飼主，由協助餵養人簽立送交切結書後，交由動物管制人員帶回動物之家收容。

動保處表示，動物收容所以「零撲殺」為目標，針對緊急狀況的犬貓，經獸醫師檢查患有法定傳染病、重病無法治癒或嚴重影響環境衛生等狀況下，以安樂死人道處理，減輕動物受苦；大熊入所後疑因高度緊迫停止進食，生理狀況嚴重衰弱，出現彌留現象，經獸醫師檢驗後評估無法搶救，忍痛決定採安樂死方式人道處理。

動保處強調，未來市府也將成立「安寧小組」，執行人道處理犬貓判定作業時，邀請外部獸醫師或動物保護團體代表等專業人士共同審核；動保處也呼籲民眾飼養前仔細評估自身狀況，養牠愛牠把牠當家人不離不棄。

(中時)