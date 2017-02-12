宋米秦在家練歌 糗遭鄰居投訴太吵

藝人宋米秦今天辦音樂見面會，笑稱在家練歌飆高音，練得太忘我，糗遭鄰居向管理員投訴太吵，事後遇到鄰居讓她難為情。

宋米秦下午在台北舉辦音樂見面會，直喊以往大多接活動代言，收工就離開，無法與到場粉絲有太多互動，才向公司提出粉絲見面會想法。

首次以個人形式與粉絲近距離接觸，宋米秦坦言壓力大，在家勤練歌藝，卻糗遭鄰居抗議，「練了2、3個月，管理員偷偷跟我老公說，有人反映太吵啦」，飆高音練得太忘我，事後遇到鄰居感到難為情。

藝人好友李毓芬因要參與馬拉松無法前來，事先送上祝福，宋米秦透露兩人久未見面，其實是李毓芬貼心舉動，「她前陣子感冒，知道我要唱歌，怕傳染給我」。常看到有韓團復出消息，讓她感觸深，希望有朝一日她與李毓芬、郭雪芙組成的團體「Dream Girls」能再合體。

擔任嘉賓的韓團「世界少年」笑說，第一眼看到宋米秦就像活著的娃娃，直誇她是「逆生長」，實際互動很溫柔；宋米秦笑回誤會大了，正想透過見面會突破大家對她既定印象，自認個性大剌剌，現在不僅玩起滑板，更期許之後朝演、歌、主持及個人品牌多元邁進。

現場充滿宋米秦設計的粉色氣球，每顆都是老公親自打氣，老公也愛相隨，還為她燉湯補身子。結婚1年多，宋米秦坦言很渴望有小孩，「今年沒有，明年就老了1歲」，隨即又笑喊「一直掛念反而不易懷孕」，要找事做，不然就放空。1060212

(中央社)