宋米秦在家練歌 糗遭鄰居投訴太吵
藝人宋米秦今天辦音樂見面會，笑稱在家練歌飆高音，練得太忘我，糗遭鄰居向管理員投訴太吵，事後遇到鄰居讓她難為情。
宋米秦下午在台北舉辦音樂見面會，直喊以往大多接活動代言，收工就離開，無法與到場粉絲有太多互動，才向公司提出粉絲見面會想法。
首次以個人形式與粉絲近距離接觸，宋米秦坦言壓力大，在家勤練歌藝，卻糗遭鄰居抗議，「練了2、3個月，管理員偷偷跟我老公說，有人反映太吵啦」，飆高音練得太忘我，事後遇到鄰居感到難為情。
藝人好友李毓芬因要參與馬拉松無法前來，事先送上祝福，宋米秦透露兩人久未見面，其實是李毓芬貼心舉動，「她前陣子感冒，知道我要唱歌，怕傳染給我」。常看到有韓團復出消息，讓她感觸深，希望有朝一日她與李毓芬、郭雪芙組成的團體「Dream Girls」能再合體。
擔任嘉賓的韓團「世界少年」笑說，第一眼看到宋米秦就像活著的娃娃，直誇她是「逆生長」，實際互動很溫柔；宋米秦笑回誤會大了，正想透過見面會突破大家對她既定印象，自認個性大剌剌，現在不僅玩起滑板，更期許之後朝演、歌、主持及個人品牌多元邁進。
現場充滿宋米秦設計的粉色氣球，每顆都是老公親自打氣，老公也愛相隨，還為她燉湯補身子。結婚1年多，宋米秦坦言很渴望有小孩，「今年沒有，明年就老了1歲」，隨即又笑喊「一直掛念反而不易懷孕」，要找事做，不然就放空。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。