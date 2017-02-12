逼欠債女職員賣淫還債 惡經紀遭判3個月

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基隆市蘇姓經紀仲介前年3月因黃姓女子欠債不還，竟持玩具槍恐嚇「要讓你死」，更強逼她下海賣淫還債，事後夥同張姓皮條客媒介、收容性交易，日前地方法院審理，判處張男3個月有期徒刑，另蘇男犯重利、傷害、恐嚇等罪，判處10個月有期徒刑。

(中時)