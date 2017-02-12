捐發票換高麗菜 嘉義市議員揪業者關懷菜農

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郭文居議員（左二）揪業者辦憑發票換高麗菜挺菜農。（廖素慧攝）

高麗菜價格慘跌，菜農心淌血，嘉義市議員郭文居揪餐廳、速食店業者一起關懷菜農，13日舉辦「捐發票換高麗菜」活動，所有發票捐給創世基金會安養植物人。

郭文居表示，高麗菜產量過多，菜價跌谷底，他揪集麥當勞吳鳳南路店、興村社區發展協會、青工總會、嘉義市動物守護協會，大家共同以實際行動挺菜農，發票收集後全部捐給創世基金會。

活動地點在吳鳳南路軍輝橋旁麥當勞吳鳳南店門口，13日下午3點，每人持1張發票可換1顆高麗菜，每個人限換2顆，總共500顆。

(中時)