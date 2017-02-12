台灣元宵節精彩 陸媒報導讓大陸民眾大開眼界

新北市平溪常見各國旅客的身影穿梭，是台灣熱門觀光景點之一，最著名的莫過天燈。2017平溪天燈節在11日元宵節晚間正式登場，現場上百天燈冉冉升空。（新北市觀光旅遊局提供）

元宵節已成了台灣民俗活動最多元且熱鬧的節日，不但台灣民眾熱鬧參與、享受其中。活動現場的精彩畫面和濃烈氣氛，也透過包括新華網等媒體傳到大陸，讓無法來台灣過年的大陸民眾也能大開眼界。

今年春節，來台陸客較往年少。新華網將全台元宵節活動做了大整理，傳送到全世界。報導指出，11日全台灣從北到南有10多場大型活動慶祝元宵節。包括頗具新意的台北燈節、溫暖動人的平溪天燈，和2017台灣燈會主辦地雲林的主燈和新創燈區都甚是吸睛，吸引不少台灣民眾不畏寒流前往看燈祈福。

這篇報導從今年台北燈節特別規畫「西城嘉年華」大遊行切入。指嘉年華以「人、潮、雞、動」為主題，主打雞年和西門町元素。還引述李姓台北市民的話說，無論是時尚的主燈「小奇雞」，或熱鬧的嘉年華，「都在傳統節日和老城區注入新元素，這種新舊融合的體驗非常奇特、也令人感動。」

另一家台北人帶著全家十多人第一次開車去新北市平溪看天燈。文中介紹說，天燈也被稱為孔明燈，相傳是三國時期諸葛亮的發明，起初用來傳遞資訊，現在則被當成節日祈福許願的工具。平溪天燈節於1999年首辦，如今已躋身台灣地區最重要的元宵節慶活動之一。

在天燈施放現場，除了台灣民眾，也有來自世界各地的遊客用不同語言在天燈上寫下心願，既有高大上的「世界和平」、「天佑中華」，也有接地氣的「減肥成功」、「賺大錢」、「中頭獎」。來自巴西的羅伯特是第一次放天燈，直說現場「宛若星海，真是美極了」。他在天燈上寫下「world peace」，祈願世界和平。

2017台灣燈會11日晚在雲林正式點燈開幕。高達23公尺的燈會主燈「鳳凰來儀」呈現昂首飛揚之姿，在燈光的配合下驚豔點亮，360度緩慢旋轉並不斷變換色彩，璀璨異常。更讓人驚喜的是，「主燈上空突然燃起煙火，劃破長空、五彩繽紛。在聲、光、影的環繞中，民眾仿佛置身美麗的虛幻世界。」

新華網還報導，耀眼節的元宵節活動還不止這些，例如苗栗（火旁）龍、台南鹽水蜂炮、台東炸寒單等活動也在全台各地紅紅火火上演。

(旺報)