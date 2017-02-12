出戰日本隊 賴鴻誠想對決內川聖一

賴鴻誠（左）出席富邦悍將情人節活動，與球迷互動。（葉姵妤攝）

未被選進今年中華隊28人名單中，富邦悍將投手賴鴻誠被視為是這次經典賽的一大遺珠，但他仍被列入中華隊10名投手特別名單中，有機會在中華隊晉級次輪後披國家隊戰袍出征，賴鴻誠說：「滿興奮，也滿期待中華隊能進入第2輪。」

即使是去年中職中繼王，賴鴻誠一開始就未獲中華隊教練團青睞，直到今年1月23日中華隊調整大名單後，賴鴻誠才被列入50人名單中，也是10名投手特別名單之一，依今年經典賽新規，中華隊晉級後，可從此名單中替換投手。

懷有國手夢卻沒入選28人名單，賴鴻誠曾直言「很失望」，但如今已調整好心情準備新球季，「已經滿釋懷了，還是有自己的球季要顧，只要做好自己，教練有需要我的時候，隨時可以備戰。」他也提到：「一直都對經典賽有期待，即使自己沒入選，也會在電視機前為中華隊加油。」

雖無法出征經典賽，賴鴻誠被選進中職聯隊，將在2月28日、3月1日於福岡巨蛋交手日本經典賽國家隊，他坦言很期待，「出去就是很想證明台灣的實力，也滿想跟其他隊球員，像是陳禹勳、王柏融一起切磋球技、接收新的資訊，或是一起討論對棒球的熱忱。」

從未有機會和日本國家隊交手，賴鴻誠說：「以前只有在電動或虛擬世界碰到，這次可以看到明星或偶像，滿開心的。」其中又最想對決軟銀主力外野手內川聖一，賴鴻誠表示：「他打擊滿黏的，是廣角型打法，聽說他打擊、守備都很好，想見識一下頂級選手的打擊。」

(中時電子報)