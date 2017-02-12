柯建銘前媳婦邱琦雯 離婚不到1個月戀億級富豪

38歲的邱琦雯保養得宜，離婚後甚至有億級富豪追求，她也坦言是外貌協會，且男方經濟不能拖垮她。(中時資料照片)

知名本土劇女星邱琦雯2008年與民進黨總召柯建銘之子柯韋任結婚，當年辦了3場婚禮，相當風光，然這段婚姻僅維持6年就告破局，而38歲的她保養得宜，跟洪曉蕾一樣離婚後桃花不斷，甚至曾跟身價破億的貿易商交往過，一度論及婚嫁，然邱琦雯因顧慮多加上「不願重蹈覆轍」，因而拒絕了讓人稱羨的姻緣。

據《壹週刊》報導，邱琦雯表示雖和前夫辦過3場婚禮，但在台灣一直沒登記結婚，所以認為這段關係不是「婚姻」，而是「失敗的戀愛經驗」，透露恢復單身不到一個月，就有一名億級富豪對她展開追求，對方大她4歲，個性沉穩細心，在商場上的霸氣讓她崇拜，而交往過程中，富豪積極表示「可以先登記，過農曆年再結婚」，然因男方長居美國、偶到台灣，又常飛中國、香港做生意，讓邱琦雯掙扎了，因為當初她為了前夫柯韋任息影、遷居英國、香港，對於夫唱婦隨的生活步調感到卻步，於是跟億級富豪的這段戀情最後無疾而終。

事實上邱琦雯出身富裕之家，父親在高雄開餐廳，之後開中藥行，她乃是「藥材千金」，當年入行拍戲，邱琦雯便開著家裡給她買的賓士車代步，也因此她交往的對象條件都很好，像是律師、保養品小開之類，她雖表示不在意對方收入，但直言：「他的經濟不能拖垮我」，還坦承自己是「外貌協會」，有次朋友介紹一個男生給她，誇口男方身家富裕，能讓她下輩子不愁吃穿，結果因為對方長相不佳，邱琦雯因此在飯局上沒好臉色，事後還向牽線的朋友抱怨：「你難道不認識我嗎？長這樣也把我叫出來！」。

(中時電子報)