最壞示範！母攜3小孩竟在機場安檢門吞「毒」衛生紙
真是不可取！35歲澎湖籍張姓女子，昨天傍晚帶老母與3名小孩，準備從高雄小港機場搭機返回馬公，但通過安檢門前，脫下鞋襪吞下藏毒的衛生紙團，隨後爆走跑給安檢人員追，才跑10餘尺即被航警逮補，簡直做了做壞示範，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。
航警高雄分局指出，張女當時不肯走金屬探測門，安檢員發現其行跡可疑，只見張女假裝配合，接著在眾目睽睽下，脫下鞋拿出一團衛生紙吞進口裡，旋即奔跑躲避查緝，航警上前追捕攔下。
張女的3名子女也在場嚇得嚎啕大哭，她在媽媽勸說下，才乖乖配合航警偵辦。警方忍不住訓斥，身為人母真不應該，做了最壞的示範！經查張女企圖夾帶7包安毒闖關，她辯稱獨力撫養一家五口，生活壓力太大，才服用別人提供的毒品舒壓。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！ ㄦ
(中時)
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