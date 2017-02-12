SBL》落後17分沒在怕 張伯維率富邦逆轉

張伯維每次碰上台銀就特別來勁，看來跟前東家有著宿怨。(中華籃協提供)

每次碰上老東家台銀，富邦前鋒張伯維就特別來勁！富邦克服首節落後17分劣勢，且靠「豪弟」林書緯最後7.4秒兩罰俱中，最後以83比80逆轉擊敗台銀，攻下全隊最高19分的張伯維說：「我對上台銀，就特別積極、特別認真！」

台銀首節三分砲火相當驚人，單節三分球9投8中，打完首節取得35比18大幅領先，沒想到接下來富邦逐漸回穩，除了張伯維，洪志善、蔡文誠、楊興治等人也提出適時火力，富邦才能一舉扭轉場上局面。

聽到張伯維的賽後說法，富邦總教練顏行書不禁開玩笑表示，「那以後每場賽前，我都告訴伯維要對台銀，這樣他就一直打很認真、很積極了。」一旁的張伯維頓時不敢多說話，只敢默默低著頭沒回話。

其實張伯維的老東家不只台銀，他的菜鳥球季應在裕隆，只是沒登錄在18人名單內，生涯第2年才到台銀重新出發，且受台銀前教頭洪濬正重用，但在洪濬正離職後，張伯維也選擇跳槽富邦，照他如今的說法，看來「宿怨」頗深。

「我只想感謝上帝給我們機會重新站起來，其實就算我坐在下面，仍可以感受到場上隊友想要贏球的心，」張伯維說，「只是對上待過兩年的台銀，我真的特別認真、賣力與積極，就是很想贏他們。」

台銀以「喇叭」張博勝與郭少傑各拿20分最高，不過郭少傑最後關頭被吹違反運動道德犯規，造就台銀無法逆轉或追平戰局，郭少傑賽後表示，「不只那次違反運動道德犯規，我還有1個三分球沒出手，害球隊輸球真的很懊惱。」

(中時電子報)