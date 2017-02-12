大陸慶元宵 蠐蟆燈打樹花全登場

元宵節的民活動不但在台灣耀眼，在大陸也熱鬧，各地五彩爭艷的花燈，被賞燈遊客擠爆。南京夫子廟的警方在橋旁拉起人牆，避免遊客被「擠到河裡」。在四川，民眾敲鼓唱歌拿著「蠐蟆燈」遊行。河北有「打樹花」；安徽有「鬧魚燈」。

今年元宵節時值周六，江蘇南京天氣好，全天超過60萬遊客湧入夫子廟、老門東等景區，打破史紀錄。畫舫在橋下穿梭，河水緩緩在黛瓦白牆間穿流，兩岸光影宛然，遊客們紛紛拿起手機、相機，舉著自拍杆忘我拍照。由於人太多，當地警方為減少危險、便於通行，在文德橋距離欄杆1公尺的地方排成人牆，防止遊客掉進水裡。

四川省南充市嘉陵區的三會鎮及周邊地區數萬名群眾，11日點亮各自的「蠐蟆（青蛙、蟾蜍之意）燈」，敲著鑼鼓、唱著歌謠，將蠐蟆送到幾公里外的河邊。當星星點點的燈光在鄉間小路閃爍移動，場面頗為壯觀。根據習俗，每年正月十四，當地群眾都會自發點蠐蟆燈送蠐蟆祈福，已有幾百年的歷史。

河北井陘縣核桃園村村民，11日則是以一場傳統的「打樹花」迎元宵。晚間8時，攝氏1千度的鐵水在寒冷的空氣中冒著白煙發出「嘶嘶」聲響，年輕的打花者頭戴草帽，手持用水浸濕的木板，用穀糠或鋸末在木板上圍成個圓圈，站在火爐旁。舀鐵水的人則將鐵水倒在圓圈裡，然後打花者面向大樹，迅速的向上拋，散開的鐵水碰撞在樹枝上，猶如鐵樹開花，絢爛奪目，壯觀美麗。

黃山腳下的安徽省歙縣溪頭鎮汪滿田村則以「魚燈會」過元宵。每年正月十三至十六夜都要舉辦「舞魚」。村裡的6個組村民分別籌資製作一至兩隻大魚燈，各家各戶自行糊製魚燈、獅燈、蛇燈等，配合大魚燈一起嬉舞，慶豐收祈平安。

(旺報)