男子命喪火窟 苗縣長要求改善居住安全
苗栗市米市街傳統市場傳出民宅火警，65歲張姓獨居男子來不及逃生，命喪火窟，苗栗縣長徐耀昌今天特地前往慰問，請家屬節哀，並表示將辦理都更，改善傳統市場的住宅安全。
南苗市場內的鐵皮屋，11日晚間竄出陣陣濃煙，鄰居發現火舌在屋內悶燒，還從對面的基督教會拿出滅火器幫忙灌救，但火勢實在太大，電線不時竄出火花並發出爆裂聲響，1名協助滅火的17歲徐姓少女還遭到嗆傷送醫。
苗栗消防隊員接獲通報，趕抵火警現場，花了大約30分鐘撲滅火勢，清理火場時發現獨居的張男被燒成焦屍；他的哥哥指出，弟弟離婚後住在鐵皮屋後方，前方則出租擺設攤位，但火警發生當時，業者都已收攤，不知道為何會發生火警。
徐耀昌得知後，會同縣議員鄭碧玉、消防局長徐新淵、社會處長范陽添等人，特別前往禮儀社慰問死者家屬，並發放新台幣2萬元慰問金，表達縣府關懷，也希望家屬節哀順變。
徐耀昌指出，位於米市街的南苗傳統市場，大多為老舊房屋、巷弄狹小，以往也曾經發生多次民宅火警，導致人命和財產損失，除要求消防局加強防火宣導外，未來將辦理都更，塑造形象商圈，改善居住安全。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。