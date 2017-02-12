男子命喪火窟 苗縣長要求改善居住安全

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苗栗市米市街傳統市場傳出民宅火警，65歲張姓獨居男子來不及逃生，命喪火窟，苗栗縣長徐耀昌今天特地前往慰問，請家屬節哀，並表示將辦理都更，改善傳統市場的住宅安全。

南苗市場內的鐵皮屋，11日晚間竄出陣陣濃煙，鄰居發現火舌在屋內悶燒，還從對面的基督教會拿出滅火器幫忙灌救，但火勢實在太大，電線不時竄出火花並發出爆裂聲響，1名協助滅火的17歲徐姓少女還遭到嗆傷送醫。

苗栗消防隊員接獲通報，趕抵火警現場，花了大約30分鐘撲滅火勢，清理火場時發現獨居的張男被燒成焦屍；他的哥哥指出，弟弟離婚後住在鐵皮屋後方，前方則出租擺設攤位，但火警發生當時，業者都已收攤，不知道為何會發生火警。

徐耀昌得知後，會同縣議員鄭碧玉、消防局長徐新淵、社會處長范陽添等人，特別前往禮儀社慰問死者家屬，並發放新台幣2萬元慰問金，表達縣府關懷，也希望家屬節哀順變。

徐耀昌指出，位於米市街的南苗傳統市場，大多為老舊房屋、巷弄狹小，以往也曾經發生多次民宅火警，導致人命和財產損失，除要求消防局加強防火宣導外，未來將辦理都更，塑造形象商圈，改善居住安全。1060212

(中央社)