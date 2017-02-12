靜電效應著火 龍鳳花燈灰飛

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台灣燈會在雲林虎尾主燈區，今天下午傳出競賽燈組龍、鳳2組燈王花燈燒毀，初步調查疑似天氣乾冷、造成靜電效應、導致漏電著火，縣府表示，不會影響燈會展覽。

雲林縣副縣長丁彥哲指出，虎尾主燈區下午4時13分左右，競賽燈組進行每天開燈前送電測試，可能因為天氣乾冷的靜電效應，導致漏電而起火。

丁彥哲說，縣府團隊、燈會保全及工作人員在第一時間，圍起警戒線、疏散民眾並拿滅火器撲火，火勢在2分鐘內完全撲滅，未造成人員及遊客受傷。

丁彥哲表示，燈會防災規劃周全，燈區有充足滅火器設備，四周有消防車待命，防災整備可應付突發狀況；後續會再檢查全區燈組，杜絕再發生類似情況。

起火的是大專社會組燈王「祥龍獻瑞」，但是波及旁邊台中監獄製作的機關團體組燈王「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」，幸好沒有造成人員受傷。

虎尾主燈區在9日晚間測試時，曾發生接錯電線、送電後導致分電盤起火，工作人員立即撲滅火勢，沒有燒毀花燈也無人員受傷，有鑑於已發生2次火警，縣府要求相關單位及人員加強防範，提高警覺。1060212

(中央社)