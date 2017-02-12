宜蘭豪華農舍 吳澤成取消房屋稅加價
宜蘭縣代理縣長吳澤成今天表示，農地農用政策不變，但將土地的違規使用，當作加倍課徵房屋稅的依據，不符賦稅精神，決定今年5月回歸「土地歸土地、房屋歸房屋」正常課徵。
代理宜蘭縣長吳澤成今天表示，房屋稅課徵的3個條件，包含房屋單價構造、折舊率及地段率。法令內，並未針對違規事項的認定。
宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，將未作農業使用的房屋稅加價。除農地非農用，須加課地價稅，連帶違規面積，須加倍課房屋稅。吳澤成說，這屬於懲罰性政策，不在法令所規定的範圍，有違稅賦公平的原則。
吳澤成說，當時將土地的違規事項，當作加倍課徵房屋稅的依據，是在評定時加上去的，因此產生不公平現象，經檢討後決定分開。預計2月底前召開不動產評價委員會，今年5月取消房屋稅加倍徵收，恢復正常課徵。
宜蘭縣去年地價稅調漲，農地平均調升高達237％，縣政府去年為遏止農舍非農用，將沒有符合農用、有土地違規事實的房屋稅加價，農地非農用面積超過1000平方公尺以上，加課1倍房屋稅，超過2000平方公尺加課2倍，超過3000平方公尺以上加課3倍。此舉，造成地方人士反彈，民眾反映不堪負荷。
吳澤成說，房屋稅加價課徵屬於懲罰性質，經檢討後，認為應將土地、房屋分開，「土地違規，不該涉及房屋稅課徵」，將重新檢討，以導正以往的執行偏差。
他說，以往作法並不合理，應土地歸土地，房屋歸房屋。未來房屋加設建築構造，如游泳池或庭園景觀，就依構造建築費用課稅，才合乎房屋稅的課徵精神。
宜蘭縣是全國農舍濫建最嚴重區域，不過，吳澤成強調，「農地農用政策不會改變」，如查出農地非農用，仍會課地價稅，如有違規將加課地價稅。但許多農民和住家並存，即使經營農業，也可能被誤認定違規，因此，將盡量視「真農民」的生活需求來認定。
吳澤成說，在前縣長林聰賢任內所發生的地價稅、房屋稅爭議，已陸續檢討，經行文中央後，認定房屋稅為地方權責，目前已經檢討至成熟階段，不是他擔任代理縣長後才去改變。
吳澤成表示，預計將在2月底前，召開不動產評價委員會，「將執行上的偏差導正過來。」宜蘭縣政府將於3月發佈105年7月，至106年5月的課稅額度，趕在今年5月房屋稅開徵前，作為課徵的依據。1060212
(中央社)
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