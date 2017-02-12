氣川普怎把酒言歡 白宮記者誰來晚餐

白宮記者協會晚宴原意是讓記者、名流和美國總統輕鬆地共聚一堂，忘卻彼此不和，無傷大雅地互相奚落；但川普政府槓上「第四權」後，今年的晚宴還沒辦，已經鬧得滿城風雨。

法新社報導，川普先前連連砲轟「不誠實的媒體」和「假新聞」，有些記者和媒體難免猶豫要不要參加4月29日的白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Association Dinner）。

「大西洋月刊」（The Atlantic）資深編輯佛魯（David Frum）推文說：「白宮講白了藐視媒體自由，還不掩飾對（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的欣賞之後，媒體怎能與之把酒言歡？」

籌辦晚宴以籌募新聞獎學金的記者協會表示，晚宴將如期舉行。

白宮也表示，已在川普的行事曆中標示這趟行程，但仍有人懷疑川普會不會參加。

「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）意見版編輯斯勒辛格（Robert Schlesinger）表示，不管川普去不去，「媒體都應杯葛晚宴」。

斯勒辛格說：「新聞組織應和往年一樣買票（這是做好事），但當晚要安排其他計畫。如果他真的參加了，就讓那個眼裡只有收視率和觀眾的自戀狂對著空蕩蕩的會場說話。」

諷刺的是，一些分析顯示，2011年時任總統的歐巴馬在晚宴中削了川普一頓，川普才憤而決定逐鹿白宮。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），今年許多明星也對晚宴避之惟恐不及，目前還沒有「一線」喜劇演員答應出席。

「華盛頓郵報」（Washington Post）媒體專欄作家蘇利文（Margaret Sullivan）表示，記協晚宴不僅浮誇舖張，還惹來許多事件，根本不適合再辦。

她寫道：「一年一度的白宮記者晚宴原本只是讓人覺得難堪和荒謬而已，現在卻將變成記者妄自菲薄的場合。該是叫停的時候了。」

就連支持川普的媒體「每日電訊」（Daily Caller）也都以「川普會和敵人共餐嗎？」（Will Donald Trump Dine With The Enemy?）為文報導說，有人「閒聊」時提到，川普可能不出席晚宴。

前報社編輯戴克（Brent Decker）認為，川普會避不出席。

他推文說：「我不認為川普總統應該走進競技場，和這些野蠻的動物搏鬥。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060212

(中央社)