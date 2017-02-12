金宇彬搭機離台 天冷包很大

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韓國男星金宇彬結束台北見面會後，今天搭機返韓，不少粉絲在管制區內送機、送禮物，由於天氣寒冷，金宇彬全身包很大，但親切揮手道別。

金宇彬10日搭機來台，昨天舉行台北見面會後，今天搭機返韓，有不少粉絲送機，追著送禮物，由於金宇彬全身包很大，粉絲笑說是太冷了，才會包緊緊，但他登機前還親切跟粉絲揮手道再見。1060212

(中央社)