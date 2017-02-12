詹啟賢表明選主席 更要參選總統

國民黨前副主席詹啟賢今天到桃園參加活動時表示，除參選黨主席外，2020年也將角逐總統選舉。國民黨主席洪秀柱下午在桃園也說，有努力的方向是好事。

詹啟賢今天下午到桃園市龜山區兔子坑靖惠侯詹公祖廟，參加195周年祭祖慶典，詹啟賢向詹公祖廟列祖列宗上香祭拜，保佑參選國民黨主席順利。

他也說，不只參選國民黨主席，2020年總統大選也不會缺席，希望宗親支持，鄉親則報以熱烈掌聲回應。

洪秀柱下午前往林口體育館，參加新春祈福護國萬人大法會，對於詹啟賢的說法，她指出，有這樣的心願是很好，定一個目標後，朝目標去進行，有這樣努力方向，這是好事。1060212

(中央社)