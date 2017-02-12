搶救千年茄苳樹j王 中市「三部曲」打造生態文化園區

茄苳樹王婦幼聯合活動中心拆除工程舉辦開工典禮。台中市長林佳龍（右2）表示，還地於樹是搶救千年老樹首部曲。（陳淑芬攝）

千年茄苳樹王有「台中之寶」之稱，是台灣平地最老最大茄苳樹。（陳淑芬攝）

當地里長郭耀泉表示，茄苳樹有部分樹幹遭菌類侵襲，已進行醫治。（陳淑芬攝）

「要刮別人鬍子，也要刮自己鬍子」台中市長林佳龍12日參加茄苳樹王婦幼聯合活動中心拆除工程的開工祈福典禮。他表示，搶救千年茄苳樹行動，因緊鄰婦幼聯合活動中心因影響老樹生長也要拆除，並規畫還地於樹、營造周邊環境及生態文化園區等三步驟，讓台灣平地最大茄苳樹成為台中的驕傲。

有「台中之寶」的千年茄苳樹王，位於西區茄苳公園內，樹高30公尺、樹冠面積達1500平方公尺，是台灣平地最老最大茄苳樹。

林佳龍今天指出，102年間有建商民國在預計在公園旁興建大樓，他當時任立法委員時曾召開「台中國際千年茄苳樹木文化園區」公聽會，呼籲停止開發，並與建商達成協議，以容積移轉方式取得土地。

林佳龍說，搶救千年老樹有三部曲，緊鄰3樓高的公有婦幼聯合活動中心因遮擋冬季日照，影響老樹生長，也要進行拆除，「還地於樹」是搶救千年茄苳樹首部曲；未來將集結樹醫進行診斷、醫治，解決水源問題，營造周邊生長環境；最後則規畫打造成為生態文化園區，賦予茄苳樹具歷史、文化及教育意義。

西區後龍里里長郭耀泉表示，茄苳樹在3年前出現枝幹枯死，有部分樹幹遭菌類侵襲，附近水源都已遭破壞，今年長期沒有雨水，地方透過2次大灌水供水，會拆除活動中心也是不得已的措施，希望能另尋地興建；部分當地民眾則建議，茄苳王公廟也阻礙到日曬，希望能遷移到茄苳公園南側。

建設局表示，茄苳樹王旁婦幼聯合活動中心拆除工程，經費約238萬元、工期90天，預計於今年5月完成拆除，將聘請景觀專家監看施工過程，以保護老樹。

(中時)