中市惠中籃球場破損 市府動用200萬元修建

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文心森林公園旁的惠中籃球場，場地年久失修設施老舊，市長林佳龍12日前往視察表示，利用第二預備金200萬元經費盡速完成修繕。他並指出，台中市將舉辦東亞青年運動會，將興建體育館場、培育人才，將台中市打造成運動城市。

惠中籃球場位於台中市南屯區向上路，於民國96年興建四座籃球場地，因年久失修老舊破損。台中市政府將利用第二預備金200萬元，修建球場設備、地面工程及夜間照明等設施，調整改善現有場地設備，以符合使用標準。

林佳龍今天前往球場視察，市議員吳瓊華、何文海及張耀中等人也到場關心，建議盡速完成修繕、解決夜間照明及夜間打球影響附近大樓生活安寧等困擾。

林佳龍表示，運動場地的完備對提升運動休閒安全、競技水準相當重要，市府將舉辦2019東亞青年運動會，籌備工作與體育場館都陸續興建中，並已爭取到教育部支持，將在台中設立國家訓練中心中部訓練基地，並將成立運動局，落實體育行政決策自主性與局處間橫向聯繫。

(中時)