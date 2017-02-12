中市萬和宮植斗法會 祈求平安圓滿

中市萬和宮舉辦植斗祈安法會，吸引大批信徒前往祭拜祈福。（陳淑芬攝）

中市萬和宮12日舉辦植斗祈安法會，由董事長蕭清杰率領董監事祈求保佑「風調雨順、國泰民安」，並由誦經團誦經祈福，過程莊嚴肅穆。大批信徒前往祭拜，並品嘗熱騰騰的平安粥及湯圓，祈求新的一年平安順利。

萬和宮植斗法會今天在擊鼓鳴鐘聲中進行，蕭清杰率領董監事依古禮祭拜祈福，吸引大批信徒前往上香，現場香火繚繞。蕭清杰表示，植斗也稱為拜斗、安斗，是道教獨有為人消災解厄、祈福延壽的儀式，萬和宮每年都以莊嚴肅穆虔誠的心來舉辦。

萬和宮在法會中提供素食平安粥與信眾分享，工作人員以450斤白米及香菇、菜頭等食材煮成平安粥，美味可口吸引民眾前往品嘗。

(中時)