台今年恐無法赴WHA？詹啟賢：叩關多年 勿前功盡棄

有媒體報導，5月舉辦的WHA世界衛生大會，我國恐無法受邀赴會。前國民黨副主席詹啟賢表示，「我當過衛生署長，也曾任國民黨副主席，覺得自己有責任說一下話。」

他表示，自己從1997年擔任衛生署長起，年年帶領宣達團至日內瓦，爭取友邦與國際友人對我國的支持。並以無任所大使的身分走訪歐洲、東南亞各國及美國，積極參與國際社會，為台灣重返WHO的主張發聲。政府不分黨派的努力，在連續叩關12次之後，終於在2009年得以「觀察員」身分參與WHA大會。

然後，當他1998年首次帶團前往日內瓦的19年後，竟又可能要前功盡棄、回到原點，「讓人不勝唏噓，也為國家面臨的困境，感到憂心忡忡」。

詹啟賢認為，人道不應受外交困境限制，健康不應為政治角力而妥協，付出應先於回報；務實參與、具體貢獻是他一向的主張。

他認為，透過世界衛生組織會議，中華民國的醫療與公共衛生體系和人才，能夠幫助到整個國際社會，讓世界各國見證，我國有付出的能力與意願。詹啟賢指出，面對這個攸關所有台灣人民福祇的議題，希望民進黨政府從務實的角度，找出對台灣人民最好的方案。

(旺報)