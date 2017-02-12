台今年恐無法赴WHA？詹啟賢：叩關多年 勿前功盡棄
有媒體報導，5月舉辦的WHA世界衛生大會，我國恐無法受邀赴會。前國民黨副主席詹啟賢表示，「我當過衛生署長，也曾任國民黨副主席，覺得自己有責任說一下話。」
他表示，自己從1997年擔任衛生署長起，年年帶領宣達團至日內瓦，爭取友邦與國際友人對我國的支持。並以無任所大使的身分走訪歐洲、東南亞各國及美國，積極參與國際社會，為台灣重返WHO的主張發聲。政府不分黨派的努力，在連續叩關12次之後，終於在2009年得以「觀察員」身分參與WHA大會。
然後，當他1998年首次帶團前往日內瓦的19年後，竟又可能要前功盡棄、回到原點，「讓人不勝唏噓，也為國家面臨的困境，感到憂心忡忡」。
詹啟賢認為，人道不應受外交困境限制，健康不應為政治角力而妥協，付出應先於回報；務實參與、具體貢獻是他一向的主張。
他認為，透過世界衛生組織會議，中華民國的醫療與公共衛生體系和人才，能夠幫助到整個國際社會，讓世界各國見證，我國有付出的能力與意願。詹啟賢指出，面對這個攸關所有台灣人民福祇的議題，希望民進黨政府從務實的角度，找出對台灣人民最好的方案。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。