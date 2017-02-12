台北燈節閉幕 藍鵲花車移師雲林

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為期9天的台北燈節今晚畫下句點，觀傳局長簡余晏表示，台灣藍鵲花車贈送給雲林台灣燈會續展，而主燈「小奇雞」會先拆卸，保養後再找適合地點放置。

台灣藍鵲花車確定移師雲林台灣燈會，民眾可赴雲林燈會觀看；五德雞為傳統花燈師傅陳祖榮以傳統工藝方式打造，將赴日參展。

台北燈節今晚閉幕，包括主燈「小奇雞」在內，部分花車、燈具確定續展，簡余晏表示，台北燈節花車和展燈會盡量保留，不過，因需後續維護、電費等相關費用，仍要找到代管人和認領機構。

簡余晏說，「小奇雞」、林默娘大型花車具有西門町特色，「小奇雞」將原地拆卸進場保養，找到合適地點後，會在西區安置；而西門町徒步區發展促進會希望林默娘大型花車留在當地，目前續展方式、地點仍在規劃中。

而藝術家楊士毅的作品「家」，將運回台南市後壁區土溝農村美術館續展，因該作品為楊士毅在土溝村的廟埕創作後，再以大型拖板車把整座打造好的「家」送到台北；西本願寺的「我們的時光」作品，確定在現場續展，直到竹子不堪使用為止。

至於北門、中山堂的數位3D光雕立體投影動畫影片，簡余晏說，因材質特殊，目前考量移除，明年會改善相關設備。

觀傳局說，今年台北燈節的大燈共有小奇雞、西本願寺、北門光雕、中山堂光雕、紅蛋區「家」等5座，中小型燈加上學生燈約160座。

台北市長柯文哲今天上午受訪時表示，大型燈具相當有趣，「小奇雞」如果丟掉滿可惜的。1060212

(中央社)