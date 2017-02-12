共享自行車夯 上海嚴禁未滿12歲騎乘
中國大陸大城市裡，共享自行車因為解決「最後一公里路」的交通問題而廣受歡迎，不過，上海官方表示，將加強執法，禁止未滿12歲的孩子騎共享自行車。
上海街頭上可見到許多類似台灣YouBike的「共享單車」，由私人企業經營，由於沒有固定的停車點，可隨時隨處透過手機app鎖車、還車，十分便利。
澎湃新聞報導，大陸的「道路交通安全法實施條例」本來就規定，騎自行車、三輪車必須年滿12周歲；騎電動自行車和殘疾人機動輪椅車必須年滿16周歲。
不過，現在許多上海的孩童也使用手機軟體租承共享單車，還在馬路上玩了起來。也有家長租了自行車後，就在馬路上教孩子騎車。
報導說，上海市教育部門、交通管理部門和共享自行車企業共同協商，近期將推出一系列規範未成年人騎行的舉措，包括改進共享單車註冊辦法、交管部門加強巡查執法、學校加強安全教育等，嚴禁12周歲以下孩子騎行共用單車。
此外，自行車上將張貼相關警示標語，廠商也將不在中小學等未成年人出入集中的場所放置共享自行車。1060212
(中央社)
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