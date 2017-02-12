吳敦義、洪秀柱、韓國瑜搶票 同場活動不同台
國民黨主席選舉提前開打！台灣金門同鄉總會今（12日）中午舉辦新春聯合團拜，前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、韓國瑜分別出席搶票，尋求黨員支持，3人出席同一個場合卻技巧性錯開不同台。與會者陳先生笑稱，「今年團拜多了不少政治味！」
台灣金門同鄉總會舉辦「106年新春聯合團拜暨千人健行祈福、認養家鄉行道樹活動」，中午席開百桌、近千名金門鄉親齊聚，金門縣長陳福海、前立委張慶忠、立委林德福、新北市府社會局長張錦麗、議員陳錦錠等紛紛到場致意同歡。
前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、韓國瑜分別出席搶票，尋求黨員支持，出席同一個場合卻技巧性錯開不同台，王不見王。
(中時)
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