吳敦義、洪秀柱、韓國瑜搶票 同場活動不同台

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台灣金門同鄉總會12日中午舉辦新春聯合團拜，國民黨主席參選人韓國瑜到場拜票。（葉書宏攝）

台灣金門同鄉總會12日中午舉辦新春聯合團拜，國民黨主席洪秀柱到場，不少民眾要求合影。（葉書宏攝）

台灣金門同鄉總會12日中午舉辦新春聯合團拜，前副總統吳敦義（中）到場拉票，金門縣長陳福海（右三）、前立委張慶忠（右一）等陪同上台高喊「當選」。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉提前開打！台灣金門同鄉總會今（12日）中午舉辦新春聯合團拜，前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、韓國瑜分別出席搶票，尋求黨員支持，3人出席同一個場合卻技巧性錯開不同台。與會者陳先生笑稱，「今年團拜多了不少政治味！」

台灣金門同鄉總會舉辦「106年新春聯合團拜暨千人健行祈福、認養家鄉行道樹活動」，中午席開百桌、近千名金門鄉親齊聚，金門縣長陳福海、前立委張慶忠、立委林德福、新北市府社會局長張錦麗、議員陳錦錠等紛紛到場致意同歡。

前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、韓國瑜分別出席搶票，尋求黨員支持，出席同一個場合卻技巧性錯開不同台，王不見王。

(中時)