各方面表現不及格 桃猿1比13輸羅德

Lamigo桃猿第2戰不敵羅德，連2年「亞洲門戶交流賽」都以1勝1敗收場。（取自Lamigo桃猿粉絲團）

Lamigo桃猿與日職羅德隊今天(12日)在石垣島進行「亞洲門戶交流賽」第2戰，桃猿年輕投手群擋不住羅德攻勢，第5任投手林柏佑登板才踩住剎車，終場桃猿以1比13落敗，連續兩年以1勝1敗收場。

桃猿首戰以10比4擊敗羅德，今天排出新秀左投劉昱言先發，但首局就遇上亂流，控球不穩外，又被井上晴哉敲出清壘三壘安打，單局掉4分，雖然2、3局回穩沒再失分，接替的投手卻無法守住局面。

Lamigo桃猿先發劉昱言。（取自Lamigo桃猿粉絲團）

張明翔4局上登板，被敲5支安打，同時游擊手林承飛發生2次失誤，羅德單局灌6分，將比分拉開為10比0，之後上場的葉文淇、林國裕也都失分，一直到桃猿壓出主力後援林柏佑後才及時止血，後援1.2局無失分。

對於此戰表現，桃猿總教練洪一中直言「各方面都不及格」，投手群控球不理想，單場出現9次保送，守備也發生失誤，跑壘觀念等還需要加強，但洪總認為，藉由春訓期間與日職一軍球隊交手，也從中看到自己的不足，之後再從訓練中補強。

(中時電子報)