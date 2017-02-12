劍湖山世界超鯊活動 情人Fun閃有理

每對情侶奮力的搖動手上計步器獲得好成績。（劍湖山提供）

情人節限定活動鯊魚來襲Shake It Baby前三名情侶開心以熱吻慶祝。（劍湖山提供）

鯊魚來襲Shake It Baby情侶帶上VR眼鏡並手綁計步器挑戰默契。（劍湖山提供）

劍湖山世界迎接西洋情人節，舉行「鯊魚來襲Shake It Baby」情侶版專屬活動，讓情人放閃競恩愛。

活動設計情侶須在VR大白鯊航行時，以最大力量和極佳默契搖動手上計步器，每隊參賽情侶開賽前先擁吻放閃驗證，再搭上海神號。

兩人的手被綁在有計步器的繩子上，設施運轉是合力搖動計步器，累計搖動次數前三名的情侶，可獲得愛的小禮物！最後由來自高雄的顏姓情侶檔以365下的次數獲得冠軍。

(中時)