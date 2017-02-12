府：對轉型正義粗淺認知的年代已過去

前總統馬英九今天指台灣已民主自由還搞轉型正義非常不正確，總統府表示，這次的政黨輪替已經告訴大家，那個對民主、對轉型正義只有粗淺認知的年代已經過去。

馬英九今天出席新同盟會新春團拜時談到轉型正義說，國際社會經肯定台灣是民主國家，但「台灣還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確，是時代錯誤，不應該發生」。

總統府發言人黃重諺表示，不難了解「轉型正義」如此嚴肅的民主鞏固與實踐公平正義的國家議程，「對馬前總統來說，只停留在設立紀念碑和紀念日」。

黃重諺表示，所幸在全體國人的共同努力下，這次的政黨輪替已經告訴大家，那個對民主、對轉型正義只有粗淺認知的年代已經過去。1060212

(中央社)