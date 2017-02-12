工程發包3度流標 嘉市228紀念碑遷移工程延滯
嘉義市228紀念碑因道路拓寬必須遷移，市府原定去年底前完成遷移至228紀念館，但工程發包3次都因乏人問津而流標。
嘉義市彌陀路228紀念碑是全台首座紀念228事件的紀念碑，1989年興建完成，是每年市政府舉辦228追思活動的主要場地，但去年彌陀路拓寬，大幅縮小紀念碑基地，不利舉辦追思活動，市府擬定遷移紀念碑計畫，原定去年底前遷至啟明路、大雅路的228紀念館，但遷碑計畫毫無進度。
市府工務處長李建賢表示，228紀念碑是高約10米的鋼筋混泥土建物，造型特殊，底部大、頂部尖細，遷移過程有挑戰性，市府去年陸續發包3次都流標，第1次僅1家廠商投標，第2、3次均沒有人投標，目前依採購法規定先檢討標案後，再進行第4次招標。
(中時)
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