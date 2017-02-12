蔡政府要砸錢組產業國家隊 羅智強諷「綠色貪吃蛇」

圖為總統蔡英文。(中時資料照，黃世麒攝)

蔡政府執政後，誓言提振台灣經濟，規劃許多發展藍圖，像是擬針對多項產業籌組國家隊，以強化國家競爭力。但此項政策卻引起外界議論，除了前經濟部長尹啟銘就質疑其必要性外；前總統府副秘書長羅智強今（12）日更於臉書批評，諷刺國家隊會不會變成「綠色貪吃蛇」，最後掏空國庫。

羅智強今於臉書發文，提到蔡英文要用7000億重金打造國家隊，除了是「口號問題」外，很大的疑慮就是民進黨向來唯親、唯綠，若以國家隊之名，補助發展「綠能」等等產業，「會不會只是『國庫通綠庫』，變成圖利親綠企業、債留子孫的禍端？」

羅智強更進一步指出，民進黨對民間公關公司都不忌諱圖利與綁標疑慮，列名單分藍綠，這種「顏色正確」的做法，難保國家隊會不會成為「綠色貪吃蛇」，變成吃空國庫的藉口。

此外，羅智強認為，其實民進黨最大的問題並不是國家隊，而是就算組國家隊又如何？他指出，兩岸關係惡化，國際處境邊緣化和經濟動能弱化，蔡政府還進行「去中國化」，實際上就是「去世界化」，羅憂心地說道，台灣正在「孤島化」，這才是最大的危機。

(中時電子報)