談絕佳喜劇祕訣 馮翊綱：重複

相聲瓦舍今年度全新製作《弄》將在3月首演，部份場次早已完售，藝術總監馮翊綱（見圖，台北書展基金會提供）今（12）日在台北書展舉行新書發表會。(李欣恬攝)

相聲瓦舍今年度全新製作《弄》將在3月首演，部份場次早已完售，藝術總監馮翊綱今（12）日在台北書展舉行新書發表會，暢談《弄》的創作過程，並透露絕佳喜劇的祕訣就是「重複」，並現場示範演出新作裡的段落，吸引不少戲迷聚集台下聆聽，劇中的笑點連連，也讓觀眾捧腹大笑。

馮翊綱表示，《弄》一書的起源，「簡直是天上掉下來的靈感！」他表示，最初是他和舊識在閒聊中的觸發，「那天我們在聊喜劇裡的重複模式，朋友以經典繪本《小紅母雞》（The Little Red Hen）為例，小母雞想做麵包，找小鴨幫忙，小鴨沒空；找小鵝幫忙，小鵝沒空；找小貓幫忙，小貓也沒空；直到麵包做好了，大家又都有空了，但是這時侯換小母雞沒空了，因為她要忙著吃麵包，很有意思。」

馮翊綱表示，這種在劇情裡一直出現同樣模式的方法，運用得宜，會有絕佳的笑點產生。聽完朋友說完小母雞的故事，他回到家馬上動筆寫了一篇〈我沒空〉，成為《弄》一書裡其他劇作的起源，也才有年度製作《弄》一戲的誕生。

〈我沒空〉劇情以不斷重複的「我沒空、我沒空、我沒空」為模式，描述一段四兄弟的故事，其中老大、老二、老三遇到事情總是賴皮說「我沒空」，老四則是沉著冷靜解決難題，讓四兄弟不僅順利渡過戰場生涯，還一起當上將軍，但最後同樣有出其不意的結尾。

全劇就從母親吆喝四兄弟是否想作饅頭吃開始，馮翊綱表示，《小紅母雞》作麵包，他則選擇作饅頭，「因為饅頭對我來說有特殊記憶，我從小在高雄左營自助新村長大，父親是職業軍人，平常不在家，只要媽媽說：誰可以去巷口買饅頭？我就會開心得不得了，那代表爸爸當天要回家吃晚餐了。」

《弄》是馮翊綱2016年創作，包括8篇劇本，5個原創故事，其中7篇曾入圍台灣文學獎的「劇本金典獎」。馮翊綱表示，由於整本作品篇幅過長，因此將挑選部分內容演出，〈我沒空〉是主要的一段。全劇將由馮翊綱、宋少卿和黃士偉主演，3月23日在新北市藝文中心首演，之後到全台巡演。

(中時)