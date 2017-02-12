馬英九批轉型正義 施錦芳：遺憾
前總統馬英九稱台灣民主自由還搞轉型正義非常不正確，不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，前任元首如此輕忽轉型正義的價值，證明台灣的轉型正義還需要努力。
前總統馬英九今天出席新同盟會新春團拜時談到轉型正義說，國際社會已經肯定台灣是民主國家，但「台灣還在搞這種東德南非的轉型正義，非常不正確，是時代錯誤，不應該發生」。
針對馬前總統的發言，施錦芳表示，民主社會的意義不僅僅在於人民透過行使平等的參政權，共同決定台灣的未來，民主的意義更在於透過對自身歷史的反思，避免重演威權體制的悲劇，並深化民主意識。
施錦芳說，馬前總統口中所謂「東德南非的轉型正義」是現今世界各國皆引以為鑑的經驗；很遺憾看到前任元首如此輕忽轉型正義的價值，更證明了台灣的轉型正義還有許多需要大家共同努力的地方，還有很長的路要走。1060212
(中央社)
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