陸最勇敢母羊 撞死前生出羊寶寶

中國大陸江西省泉南高速公路吉安永新段7日上午發生一起交通事故，一輛轎車將一隻闖入高速公路的母羊撞死了。最令人感動的是母羊在死亡瞬間，生下了一隻羊寶寶。

大陸新浪網今天以圖文新聞報導了動物界「偉大母愛」的故事。

江西省高警總隊直屬七支隊的民警說，一名劉姓駕駛7日上午10時左右開車行駛在泉南高速公路（福建泉州到廣西南寧）永新路段，不料車輛在行駛中，從車頭前方竄出一隻羊，這隻羊竄出來後站在路上，一動也不動。

雖然劉姓駕駛踩了剎車，但悲劇還是發生，母羊被撞飛，當場倒地不起，警察趕到現場後，看到轎車前方遭撞擊，母羊已經身亡。

不過，在被撞的母羊前面，還有一頭帶著胎盤的小羊羔，小羊不斷地抬頭，緊湊的呼吸，求生欲望強烈。

員警趕緊從車上取下醫藥箱，又將小羊羔抱到車上。他們猜測，母羊應是在死亡前生下了這隻小羊羔，不禁感慨母愛的偉大。

員警們將小羊羔帶回交警中隊後，大家又是餵奶粉，又是給羊羔取暖，沒過多久，小羊羔就能走路了，交警還特意用箱子為牠做了一個窩。

員警們在喂養小羊羔的同時，也在尋找羊的主人。想告訴羊主人，母羊雖逝，但有了「新生命」。1060212

(中央社)