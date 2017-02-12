陸最勇敢母羊 撞死前生出羊寶寶
中國大陸江西省泉南高速公路吉安永新段7日上午發生一起交通事故，一輛轎車將一隻闖入高速公路的母羊撞死了。最令人感動的是母羊在死亡瞬間，生下了一隻羊寶寶。
大陸新浪網今天以圖文新聞報導了動物界「偉大母愛」的故事。
江西省高警總隊直屬七支隊的民警說，一名劉姓駕駛7日上午10時左右開車行駛在泉南高速公路（福建泉州到廣西南寧）永新路段，不料車輛在行駛中，從車頭前方竄出一隻羊，這隻羊竄出來後站在路上，一動也不動。
雖然劉姓駕駛踩了剎車，但悲劇還是發生，母羊被撞飛，當場倒地不起，警察趕到現場後，看到轎車前方遭撞擊，母羊已經身亡。
不過，在被撞的母羊前面，還有一頭帶著胎盤的小羊羔，小羊不斷地抬頭，緊湊的呼吸，求生欲望強烈。
員警趕緊從車上取下醫藥箱，又將小羊羔抱到車上。他們猜測，母羊應是在死亡前生下了這隻小羊羔，不禁感慨母愛的偉大。
員警們將小羊羔帶回交警中隊後，大家又是餵奶粉，又是給羊羔取暖，沒過多久，小羊羔就能走路了，交警還特意用箱子為牠做了一個窩。
員警們在喂養小羊羔的同時，也在尋找羊的主人。想告訴羊主人，母羊雖逝，但有了「新生命」。1060212
(中央社)
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