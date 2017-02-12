泰國大師賽 台羽球好手獲男雙亞軍
台灣羽球好手盧敬堯與楊博涵的組合今天以一比二的局數不敵中國大陸選手黃凱祥與王懿律，獲得泰國大師賽男子雙打亞軍。
世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的絲蕊瓦娜瓦莉公主泰國大師賽（Princess Sirivannavari Thailand Masters），7日起在泰國的曼谷進行6天賽事。
盧敬堯與楊博涵的組合昨天在男子雙打賽事，以21比16、21比17擊敗印尼選手安格里亞萬（Berry Angriawan）和哈迪揚托（Hardianto Hardianto）組合，闖進冠軍戰。
今天的冠軍比賽吸引?場觀眾，雙方先各勝一局，盧敬堯/楊博涵最後不敵黃凱祥與王懿律的組合，屈居本次賽事男子雙打亞軍。
會後盧敬堯表示，他們沒有教練，凡事都自己打理，他很享受比賽，盡力去比賽，他覺得楊博涵打得很好，對手實力堅強，他們會繼續努力。
由於他們在場上表現耀眼，許多泰國學生為他們加油，同時許多女大學生紛紛要求合照，儼然是明星級球員。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。