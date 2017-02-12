泰國大師賽 台羽球好手獲男雙亞軍

台灣羽球好手盧敬堯與楊博涵的組合今天以一比二的局數不敵中國大陸選手黃凱祥與王懿律，獲得泰國大師賽男子雙打亞軍。

世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的絲蕊瓦娜瓦莉公主泰國大師賽（Princess Sirivannavari Thailand Masters），7日起在泰國的曼谷進行6天賽事。

盧敬堯與楊博涵的組合昨天在男子雙打賽事，以21比16、21比17擊敗印尼選手安格里亞萬（Berry Angriawan）和哈迪揚托（Hardianto Hardianto）組合，闖進冠軍戰。

今天的冠軍比賽吸引?場觀眾，雙方先各勝一局，盧敬堯/楊博涵最後不敵黃凱祥與王懿律的組合，屈居本次賽事男子雙打亞軍。

會後盧敬堯表示，他們沒有教練，凡事都自己打理，他很享受比賽，盡力去比賽，他覺得楊博涵打得很好，對手實力堅強，他們會繼續努力。

由於他們在場上表現耀眼，許多泰國學生為他們加油，同時許多女大學生紛紛要求合照，儼然是明星級球員。1060212

(中央社)