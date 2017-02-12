新疆化工公司閃燃 2死8傷

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中國大陸新疆宜化化工有限公司電石事業部的電石爐今天發生閃燃（大陸稱閃爆），2人當場死亡，另有3人重傷，5人輕傷。

根據大陸國家安監總局網站發布的消息，這起事故發生在今天上午6時58分左右。消息指事故現場的處置工作已結束，並未詳述引發事故的原因。

一般來說，閃燃是指溫度不斷升高的密閉空間內，所有可燃物體被高溫點燃而起火。1060212

(中央社)