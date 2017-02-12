北韓試射遠程飛彈 川普新政府面臨考驗

南韓軍方表示，北韓今晨發射的飛彈可能是舞水端遠程彈道飛彈，修正了早先評估可能是中程飛彈的說法。這是美國總統川普上任後北韓首次試射飛彈，將考驗川普新政府的反應。

南韓軍方說，北韓今天試射的這枚飛彈飛了約500公里，最後落在日本海，起初研判可能是蘆洞（Rodong）中程飛彈，但隨後修正表示，可能是射程可達3000至4000公里的舞水端飛彈（Musudan），屬遠程飛彈，但還不算北韓揚言隨時可能試射的洲際彈道飛彈。

南韓軍方合同參謀本部發布聲明說：「這枚飛彈是由龜城的芳峴（Panghyon）附近發射，可能是改良型的舞水端飛彈。」

北韓去年一再違反聯合國決議，進行核子試爆和試射彈道飛彈，次數前所未見，川普誓言會強硬對付一意孤行的北韓，這次試射將是對他的第一項考驗。

北韓這次試射時機巧妙，恰在川普與日本首相安倍晉三舉行高峰會後，而川普上周也剛與中國國家主席習近平通過電話。

美國官員表示，川普政府早就預期北韓會在川普上台後很快採取「挑釁行動」，將會考慮反制北韓的各種選項，但會拿捏好分寸，在展現美國決心的同時，避免升高緊張情勢。

他又說，川普政府也可能加緊對中國施壓，要求好好約束北韓，這也反映了川普先前認為北京在這方面做得不夠的看法。中國是北韓最重要的盟友。

這位行政部門官員表示，川普和助理可能考量的反制措施包括採取新的制裁措施加緊財務上的控制，增加部署在朝鮮半島周邊的海空軍機艦，以及加緊在南韓部署新的飛彈防禦系統。

不過，他也指出，由於北韓這次試射的據信不是洲際彈道飛彈，加以平壤尚未進行新的核子試爆，美國的反制行動將會避免升高緊張情勢。1060212

(中央社)