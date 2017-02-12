亂傳台南大樓倒塌照 始作俑者：好玩
台南昨天凌晨發生規模5.6地震後，網路出現大樓倒塌不實相片，警方逮捕1男1女後，持續追查，今天凌晨在鹽水蜂炮現場逮到始作俑者謝姓男子，謝男供稱，只是好玩。
台南市刑大昨天逮捕傳送台南地震後大樓倒榻不實相片的29歲葉姓男子及17歲鄭姓少女後，抽絲剝繭，今天陸續逮捕19歲謝男、20歲的楊姓男子及18歲林姓女學生。
刑大指出，地震發生後，以模具工為業的謝男，就在網路搜尋取得去年2月6日強震台南新化京城大樓倒塌圖片，再配上「有一棟大樓倒了，金華路」的文字，發送到自己1個有7名成員的群組。
群組中的楊男再傳送出到其他群組，群組中的林姓女學生又傳送到自己手中的群組，群組中鄭姓少女取得後，一口氣傳送到8個群組共352人手中，以賣魚為業的葉男獲悉後，雖有人告知這是去年的相片，但葉男還是把這則錯誤圖片及訊息置放於個人臉書上，結果擴散到全國。
謝男今天凌晨還在鹽水瘋蜂炮，警方深入陣頭人群中，把不知闖下大禍的謝男逮捕到案，謝男說，他只是覺得好玩才開玩笑，沒想到群組成員竟傳送出去。
警方訊後，將這3男2女依恐嚇公眾罪，分別移送台南地檢署偵辦及台南地方法院少年法庭審理。1060212
(中央社)
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