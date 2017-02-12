波蘭劇作家米浩瓦恰克首度來台工作坊

波蘭具代表性劇作家米浩．瓦恰克（右）首次來台舉辦工作坊，其代表作《沙地》中譯版本也首次在台出版。左為自然而然劇團藝術總監卡霞．史坦尼斯拉夫斯基。（李欣恬攝）

「劇本創作者，不能只是從經典作品找靈感，同業間的交流更為重要，因為他們能反映趨勢，讓你寫出更貼近現代人內心世界的作品。」波蘭具代表性劇作家米浩．瓦恰克（Michal Walczak）首次來台舉辦工作坊，其代表作《沙地》中譯版本也首次在台出版。

現年38歲的米浩．瓦恰克表示，他出生的年代，正好是波蘭從共產主義走向資本主義的時期，「我父母那一代都希望小孩可以受好的教育、賺大錢，作一名成功人士，原先我也是這樣子被安排，所以一開始才讀經濟系，後來我想用創作對整個社會的資本主義氛圍提出反抗，所以讀了三年經濟系，就自己偷偷換讀戲劇系，沒跟爸媽說，直到拿了大獎才敢告訴他們，我已經轉換跑道了。」

米浩．瓦恰克說，他的母親是圖書館員，從小他在書海中成長，提筆寫字是喜好，另一方面也是想寫出屬於波蘭的作品，而非一味仿效西歐風格的劇作。由於波蘭在歷史上履遭列強瓜分，米浩．瓦恰克表示，「波蘭是個夾在德國和俄國之間的國家，我們的文化接收他國洗禮，很多元也很分歧，我們也還在尋找對國家的認同感，這一點和台灣人，應該是頗為類似的。」

米浩．瓦恰克畢業於波蘭華沙戲劇學院藝術碩士，主修劇場導演，在校時期同步創作劇本，多部作品被翻譯成多國語言，在歐美劇院演出，如獲得德國海德堡戲劇節最佳原創劇本獎的《第一次》、波蘭文化部獎項的《內在心象旅行》等。

其成名作《沙地》，以小男孩、小女孩在沙地上玩耍的互動故事，反映人與人關係的拉扯，也延伸探討政治時局。曾獲波蘭新世紀論壇戲劇大獎、國際兒童與青少年戲劇節獎項，台灣曾在2014年由自然而然劇團演出此作。

促成米浩．瓦恰克來台的自然而然劇團藝術總監卡霞．史坦尼斯拉夫斯基（Kate Stanislawski），她原是波蘭劇院演員，最初來台渡假而對台灣一見如故，也成為台灣媳婦。平日在台從事劇場工作，期望推薦波蘭劇作給台灣觀眾欣賞，像今年出版《小小的穩定》一書，收錄三篇具代表性的波蘭百年經典劇作，米浩．瓦恰克的《沙地》就是其中一篇。她表示這是第一步，之後還會陸續引荐波蘭作品來台，為台灣劇場注入新能量。

(中時)