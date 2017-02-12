接吻大賽首次不限性別 同志朋友也來較勁
為了迎接浪漫情人節到來，及配合台鐵歡慶130周年，微風台北車站今（12日）在台北車站舉辦「跟著台鐵去旅行 第6屆Non-Stop十分幸福接吻大賽」，首次擴大規模，從往年20組情侶，增為65對、130人参加，同時也首次不限性別，吸引同志朋友也來較勁。交往近5年的林毓錡與劉怡萱連過7關，以2小時22分24秒擊敗其他組奪下第一名！
許多參賽者穿戴情侶裝或情侶配件，顯現出必勝決心，也有參賽者做足準備，以輕便背心與小短褲、或將鞋子脫掉減輕重量應戰。由於參賽者須親吻且維持新娘抱姿勢，進行至15分鐘時，已超過半數落地遭淘汰。
經過原地轉十圈、僅使用一隻手抱住對方維持10秒、單腳站立30秒、轉圈圈、單手環抱、金雞獨立等7項挑戰，終於分出勝負。
冠軍組林毓錡與劉怡萱是第4屆的冠軍得主，當時比賽成績為1小時49分，此後連續參加3年，去年雖然敗北，今年仍抱持輕鬆、順其自然的心情再戰。由於比賽時需要考驗耐力，林毓錡一度想著「趕快結束吧」，所幸平日就運動，事前沒有特別練習，開心能獲得Apple iPhone7 32G＋台鐵130周年我愛你一生一世雙人5日環島車票，還貼心說要把手機要送給女朋友，展現深情愛意。
此外，即日起至14日西洋情人節當天，民眾可至微風台北車站1F大廳，與萬相的體感互動牆拍照並分享到個人臉書，當作情人節禮物。
(中時)
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