醋勁大發 男失理智盛怒打死女友
新北市中和區蘇姓男子今天清晨與蔡姓女友吵架，以掃帚柄毆打女友，並抓其脖子，直到失去意識。女子送醫急救後，仍回天乏術。警方詢問，依殺人罪嫌移送蘇男。
新北市中和警分局初步調查，蔡姓死者在酒店工作，涉嫌動手的蘇男，對死者的工作場所以及工作態度不滿意，且認為女友常與客人有曖昧關係，為此雙方經常口角。
蘇男今天清晨約4時至5時許，住在中和區水源路與保平路口的蘇男，發現女友又與酒客聊天，懷疑20歲蔡姓女友劈腿，一時情緒激動，雙方爆激烈口角衝突。蘇男盛怒下，用掃帚柄毆打女友，以手抓住女友的頸部。
蘇男後來發現蔡女已無呼吸、心跳，連忙撥消防局電話報案，並對她急救。不過，女子送醫後仍不治。
警方依據醫院通報，介入調查，蘇男坦承，因女友時常與男客有曖昧對話，每天回家都酒氣沖天，因此，感到不悅。今天以拿掃把柄毆打女友，且抓住對方脖子將她推倒。
醫院並未判定死因，警方已報請檢方、法醫相驗，釐清死因。詢問後，將蘇男依殺人罪嫌移送。1060212
(中央社)
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