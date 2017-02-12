合作花博 林佳龍到雲林台灣燈會取經

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台中市長林佳龍今天前往雲林台灣燈會參觀，並於新住民燈區施放水燈為全國民眾祈福！（陳世宗攝）

台中市長林佳龍率領團隊，前往台灣燈會友好城市燈區設置的2018花博主題燈區參觀，還一起拍照留念！（陳世宗攝）

台灣燈會今年由雲林縣政府舉辦，台中市政府特在友好城市燈區設置「2018台中世界花博」主題燈區！市長林佳龍今天前往參觀，並施放水燈為全國民眾祈福。林佳龍說，台中已與雲林簽署「雲林台中合作備忘錄」，2018年台中世界花博兩縣市亦將合作，落實中部跨域治理政策！

2018年台中市舉辦世界花卉博覽會，今年特在台灣燈會友好城市燈區設置「2018花博主題燈區」，吸引許多民眾佇留欣賞！林佳龍今天特前往參觀，於雲林縣長李進勇陪同下，聽取燈會展區規畫簡報、遊賞台灣燈會各燈區，並在花博燈區與民眾合影留念。

林佳龍感謝李進勇的盛情款待！他說回到家鄉感覺相當溫暖，雲林台灣燈會相當具有國際水準，台中設有友好燈區，也與雲林簽署「雲林台中合作備忘錄」；針對2017年台灣燈會、2018年台中世界花卉博覽會、食品安全與農產品行銷等三大議題進行實質交流與合作。

「雙方合作無間！」林佳龍強調，今年台灣燈會在雲林，明年花博在台中，花博將借鏡雲林農博舉辦經驗，屆時邀請李縣長一起共襄盛舉，讓兩縣市一起合作，讓中部發展更加蓬勃。李進勇則感謝林佳龍特別到訪，邀請台中在友好燈區設置花博燈區，展現台中與雲林的友好合作精神。

觀光旅遊局長陳盛山表示，為推動中台灣觀光資源整合，市府催生中台灣觀光推動委員會，成立短短1年多，7縣市合作繳出不俗的成績單。國際交流合作部份，去年3月與日本昇龍道中部廣域觀光推進協議會簽訂觀光友好交流備忘錄，今年3月上旬預計再與日本九州觀光推進協議會簽署觀光友好交流備忘錄。

陳盛山說，今年還規劃再與日本北海道地區進行跨域聯盟，推動「中進中出｣（從中部進出台灣）觀光政策，推升中台灣國際能見度。針對國內外行銷推廣，7縣市已共同推出「中台灣好玩卡｣，整合中部觀光特色資源，盼建立獨特觀光品牌，創造中台灣發展契機。

(中時)