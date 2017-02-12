遭過彎騎士撞飛 8旬老婦住家前50公尺慘死
基隆市81歲張姓阿嬤昨天下午至兒子住家後，獨自步行要返回大華二路住家，卻遭準備過彎的李姓機車騎士撞飛，造成全身多處擦傷倒地在住家前不到50公尺處，事後緊急將阿嬤送醫搶救，直至今天凌晨1時許，仍不幸離世。
警方調查，肇事騎士李男27歲昨下午騎乘機車，行經基隆市七堵區大華二路，往大華三路方向行駛，途中有多處過彎段、不慎撞上張姓阿嬤，接著機車往左邊側倒地、膝蓋多處擦傷，地上留下長達17.5公尺刮地痕跡。
李男辯稱，當時前方有輛黑色轎車阻擋導致視線不佳，又遇過彎處才會不慎撞上，車速有比較快，但是並沒有超速。
警方經酒測肇事李男以及前方轎車車主，酒測值為0，目前已交由基隆市交通隊調查，警詢後將轎車車主列為關係人，並依照過失致死罪嫌將李男法辦。
(中時)
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