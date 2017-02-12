才嫁馮德倫7個月 舒淇po文：退讓總是有極限的

常在社群網站上分享生活的舒淇，今寫下長文嘆人與人之間的退讓與否問題，讓人擔心她是否跟老公馮德倫發生不愉快。(取材自舒淇IG)

舒淇與馮德倫在去年9月低調結婚。(中時資料照片)

亞洲女神舒淇與男神馮德倫情牽20年，去年9月兩人低調結婚，無論婚禮或婚紗照都簡單溫馨，蔚為佳話，兩人升格夫妻後，對外越發活潑大方，常在社群網站分享生活點滴，上月28日，馮德倫陪老婆回娘家過農曆年，兩人私下還跟台灣粉絲合照，被誇親民，而生活如此甜蜜，沒想到舒淇今寫下長文，嘆人與人的關係難經營，竟說出：「請問是否應該再退讓」。

舒淇今天在instagram的po文，讓粉絲看了好憂心，她寫下長文，表示咘爭吵是因為對多年情分的尊重，也因此一步步退讓，「每進一步、讓一步，人與人之間的相處不是寵出來的，而是讓出來的，只有相互尊重退讓包容，當初美好的關係才能維持長長久久⋯」。

話鋒一轉，舒淇竟坦言：「但退讓總是會有極限的！」，認為若雙方「只一方待在自己的信仰當中」，就等於不懂的體諒、不了解且不珍惜另一方，「既然不懂體諒 不想了解，也不珍惜，請問是否應該再退讓？」，一番話讓不少人心有戚戚焉，要她「勇敢做自己」，但也擔心女神是不是跟老公發生不愉快，勸慰「坐下來好好聊一下吧」、「了解對方和譲對方了解自己是最重要的」。

(中時電子報)