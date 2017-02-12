六甲火雞場染禽流感 台南防疫一級開設

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台南六甲區火雞場確定感染禽流感病毒H5N2及H5N6陽性，市長賴清德今天召開緊急應變會議，決定防疫一級開設。

市府表示，台南市防疫一級開設，由賴清德擔任總指揮官，副市長張政源擔任副總指揮官，秘書長李孟諺擔任副總指揮官兼發言人，農業局長許漢卿擔任指揮官，動保處長吳名彬擔任執行官。

市府說，台南市提高防疫層級，除加強移動管制，也增加監測頻度及範圍；原規定案例場1公里內禽場每月監測1次，1至3公里加強疫情調查；現提高為1公里內禽場全部移動管制，每半個月採樣1次，持續3個月。

案例場1至3公里禽場也全部移動管制，且須經首次檢測無病毒存在後，才可屠宰上市，半個月後再監測1次，後續每個月採樣1次，持續3個月。3至5公里內鴨場採樣，其餘加強臨床訪視，有異樣採樣送檢，無病毒存在後才可屠宰上市，每個月採樣1次，持續3個月。

台南市衛生局也對本案相關業者及工作人員共16人，進行健康追蹤及自主管理，目前健康情形良好。1060212

(中央社)