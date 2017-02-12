朴寶劍告白想交往 宋仲基竟打槍：我有光洙了

宋仲基和朴寶劍平常私下感情很好。（圖／取材自Blossom Entertainment臉書）

人氣韓星朴寶劍近日展開亞洲巡迴見面會，繼先前台灣站有師兄宋仲基站台後，昨（11日）泰國場同樣請來對方當嘉賓，其中一段，朴寶劍告白若他是女生的話，會想和宋仲基交往，不料平常兩人感情雖好，宋仲基卻直接拒絕，笑翻全場。

朴寶劍昨到泰國舉行粉絲見面會，師兄宋仲基再次擔任他的嘉賓，兩人在台上坐下對話時，朴寶劍大方表白說：「如果我是女生的話，想和哥交往」，此番告白讓宋仲基當下聽朦了，朴寶劍還強調真的是真心話，惹得台下尖叫連連。

沒想到，宋仲基聽完後，竟毫不猶豫直接打槍：「不好意思阿，我已經有光洙了」，看來就算光洙不在場，宋仲基仍對好兄弟念念不忘，幽默的發言也讓粉絲全笑翻。

(中時電子報)