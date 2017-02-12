與球迷共度情人節 鄭兆行提前慶生

富邦悍將情人節活動，球員、教練穿上西裝帥氣亮相。（富邦提供）

西洋情人節即將到來，富邦悍將今天(12日)舉辦「守護情人見面會」，讓球迷有機會和富邦球星互動，同時替情人節當天過生日的教練「阿浪」鄭兆行慶生，而阿讓講出第1個生日願望時就讓全場笑成一片。

富邦接手球隊後的首場球迷會今天登場，包括教練鄭兆行、郭勇志，以及球員賴鴻誠、林威廷、高孝儀、陳凱倫、陳明軒、陳仕朋、申皓瑋、李宗賢都穿上西裝帥氣登場，陪球迷提早度過情人節。

除了陪球迷拍照、互動外，球團也安排讓球迷替即將在後天過40歲生日的鄭兆行慶生，端出插上「18」的生日蛋糕，代表鄭兆行已進入職棒18年，死忠球迷也製作看版到場。

鄭兆行笑說：「從以前到現在沒過過生日，不知道怎麼許願。」接著他講出第1個生日願望，「希望頭髮可以快點長出來」，引發全場大笑，站在後方的球員也開玩笑地吐槽說，「浪費一個願望」，現場氣氛歡樂。

(中時電子報)