與球迷共度情人節 鄭兆行提前慶生
西洋情人節即將到來，富邦悍將今天(12日)舉辦「守護情人見面會」，讓球迷有機會和富邦球星互動，同時替情人節當天過生日的教練「阿浪」鄭兆行慶生，而阿讓講出第1個生日願望時就讓全場笑成一片。
富邦接手球隊後的首場球迷會今天登場，包括教練鄭兆行、郭勇志，以及球員賴鴻誠、林威廷、高孝儀、陳凱倫、陳明軒、陳仕朋、申皓瑋、李宗賢都穿上西裝帥氣登場，陪球迷提早度過情人節。
除了陪球迷拍照、互動外，球團也安排讓球迷替即將在後天過40歲生日的鄭兆行慶生，端出插上「18」的生日蛋糕，代表鄭兆行已進入職棒18年，死忠球迷也製作看版到場。
鄭兆行笑說：「從以前到現在沒過過生日，不知道怎麼許願。」接著他講出第1個生日願望，「希望頭髮可以快點長出來」，引發全場大笑，站在後方的球員也開玩笑地吐槽說，「浪費一個願望」，現場氣氛歡樂。
(中時電子報)
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