永安天文節活動多 求智慧筆、賞文物、看花海
永安天文節今(12)在香火鼎盛的天文宮廣場舉行，最受民眾歡迎擲筊求智慧筆，吸引數百人試手氣，今年廟方準備5支開光智慧筆，擲出聖筊數量最多即可獲得，還有千人書法比賽、過平安關，現場熱鬧滾滾。
區長吳茂樹指出，今年配合幸福永安走春一日遊，引導民眾到台17線花海賞花，花海利用冬季休耕季節，播灑波斯菊、百日草種子，面積2.4公頃，正盛開中，花期持續到2月底，還可順道參觀維新、鹽田社區彩繪壁畫，品嚐肥美石斑魚。
他說，天文節的擲筊求智慧筆、過平安關，是民眾最喜愛的活動，相傳智慧筆會帶來學業進步、金榜題名的好運，過平安關則可趨吉避凶，求得一整年智慧、平安順遂。
區公所也邀請國中小學國樂社團演出鼓樂、絲竹樂、弦樂，絲絲入扣，讓漁村也很有藝文氣息。
另規畫珍貴文物展示區，展出徐府千歲出土陪葬文物暨盛唐文物、書藝名家書法作品展、天文獎歷屆書法、寫生得獎作品，參觀展覽並在臉書打卡，還可獲得天文宮致贈紀念郵票一套。
(中時)
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