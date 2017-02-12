朱立倫擲出聖筊 祈國泰民安風調雨順
新北市長朱立倫今天在2017年新春迎好運擲筊慶元宵活動，向主祀保生大帝上香祈禱後，擲出「聖筊」，象徵台灣國泰民安、風調雨順，民眾都能一家團圓、闔家平安。
朱立倫在春節期間，就曾前往永和保福宮參拜，祈求保生大帝保佑全民整年平安、健康、快樂。
他今天參加元宵活動時表示，永和地區的信眾，感念保生大帝常年的庇佑，每個人都知福、惜福，都能積善積福，積極從事各項公益活動，造福地方。
永和保福宮今天各項活動，包括祈福擲筊、吃點心、拿提燈、中大獎等。朱立倫說，元宵節最重要的意義就是團圓，希望大家都全家人，大手牽小手，由闔家團圓、擴展到新北團圓、台灣團圓，全民都團圓在一起。
永和區公所表示，今年保福宮舉辦擲筊慶元宵活動，只要民眾捐出6張發票就可以試手氣，最大獎項為市價新台幣30萬元的300CC重型機車。1060212
(中央社)
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