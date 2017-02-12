學院名紀念反廢奴者惹議 耶魯終決議更名
經過數年爭論，耶魯大學今天宣布，將為得名於前任美國副總統凱爾洪的住宿式學院「凱爾洪學院」更名，這位19世紀的校友是奴隸制的忠誠擁護者。
美聯社報導，耶魯大學（Yale University）董事會表示，將以程式語言先驅－美國電腦科學家葛麗絲霍普（Grace Murray Hopper）之名為這間學院重新命名，霍普在1930年代取得耶魯學位，發明具開創性的電腦程式語言，後成為海軍准將。
耶魯大學校長沙洛維（Peter Salovey）去年4月曾宣布維持凱爾洪學院名稱，但8月又指派顧問小組，重新考慮是否應更改學院名稱。
沙洛維今天表示：「我們有著有力的依據反對學院內大樓更名。我始終對可能抹除歷史的行動感到擔憂，現在仍如此。因此，更名行動將是特例。」
董事會10日決定為該學院更名，身為董事會一員的沙洛維表示，此案是項特例，因凱爾洪主要遺留給後世的思想，與耶魯的價值與使命相悖，而他的立場即使在他在世當時也具有爭議。
凱爾洪（John C. Calhoun）1804年畢業於耶魯大學，曾任南卡羅來納州（South Carolina）參議員，是反對廢奴的主要擁護者。他在1825至1832年間擔任美國副總統。
1名非裔餐廳服務人員梅納飛（Corey Menafee）去年夏天被捕後，凱爾洪學院的更名爭議加劇，他以掃帚柄打破學院內一面描繪奴隸的花窗玻璃，聲稱自己因那幅圖樣感到被冒犯。梅納飛之後並未遭到刑事起訴，耶魯大學也重新雇用他。（譯者：中央社廖禹揚）160212
(中央社)
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