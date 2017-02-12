國民黨主席選舉 13日起開始連署

中國國民黨主席選舉明天開始連署，黨中央將上傳連署書格式到官網的選舉專區，讓大家自行下載。文傳會副主委胡文琦說，提前連署是讓所有參選人循既有人脈管道尋求支持。

目前表態參選下屆黨主席的包括黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜5人。前黨籍立委潘維剛傳出可能參選，但仍未正式表態。

黨中央6日邀集擬參選人代表開會，會中達成5點共識，包括連署時間提前到13日開始，由黨中央組營部於13日提供候選人連署表格以利盡快連署，同時於網路上公布。

郝龍斌表示，目前有連署表格、沒有黨員聯繫方式，很難展開連署，因為黨員散居在全國各地，再加上新增回復黨籍的黨員有數萬人，除了介紹人跟各地黨部外，也無法得知相關狀況。

郝龍斌說，連署格式與名冊都應提供，若考慮有個資或參選人不確定的問題，建議提前繳交保證金，領取名冊。另外，黨中央可以只提供「電話清單」，暫時不提供姓名跟地址檔案，就沒有違反「個人資料保護法」問題。

對此，文傳會副主委胡文琦表示，連署作業將依照2月6日5位擬參選人代表所達成的五點共識辦理，黨中央秉持公正公平公開的黨務、選務中立原則。

胡文琦說，黨中央明天上午將在官網選舉專區上傳空白連署書格式，讓大家自行下載，提前連署是讓所有候選人可以循自我既有人脈管道，尋求黨員支持。

根據規劃，國民黨3月31日公告黨主席選舉，4月5日至6日辦理選舉領表，4月6日起是一連10天的連署期，4月17至18日辦理參選人登記，4月18日至20日審查連署人資格，4月21日完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月20日投票。

胡文琦說，正式名冊要在3月31日之後才會明確。至於是否到達3%門檻即停止查核，胡文琦說，將留待下次會議14日討論。

國民黨每週二、五公布黨員數，截至2月10日止，國民黨黨員人數逾92萬人，其中具投票權總數為32萬4621人，106年新增黨員有2萬8295人，65歲以上、中低收入戶免繳黨費為19萬7160多人；須繳費的一般黨員中，已繳黨費有7萬8100人、尚未繳費的60萬人左右；黃復興可投票黨員則有8萬506人。1060212

(中央社)