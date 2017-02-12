新埔元宵晚會 重慶市銅梁火龍秀鐵水流星觀眾屏息

12日晚間登場的新埔花燈慶元宵暨迎天穿系列活動中，首次在新竹縣演出的重慶市銅梁火龍，瞬間營造出鐵水流星的視覺效果，彷彿狂野飛龍，民眾看得如痴如醉。（陳育賢攝）

首次在新竹縣演出的重慶市銅梁火龍，瞬間營造出鐵水流星的視覺效果，彷彿狂野飛龍。（陳育賢攝）

首次在新竹縣演出的重慶市銅梁火龍。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（後中）12日晚間與首次在新竹縣演出的重慶市銅梁火龍團隊合影。（陳育賢攝）

重慶市銅梁火龍首次在新竹演出。(陳育賢攝影)

2017新埔花燈慶元宵暨迎天穿系列活動「喜迎天穿好客饗宴」新埔元宵晚會，12日晚間在新埔鎮田新路藝文廣場登場，歌手朱俐靜、來自日本夜來祭HONIYA YOSAKOI、重慶市銅梁火龍等輪番為系列活動壓軸，讓全場氣氛嗨翻天！

今晚的活動在低溫下熱鬧登場，包括縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢、立委林為洲、鎮長林保祿都到場共襄成舉，活動於傍晚5點暖身開始，由一本武士道樂團、歌手劉宛臨及林碧霞應景的唱出「花燈迎天穿」為晚會掀開序幕。

自2013台灣燈會即與新竹縣結緣的日本高知夜來祭YOSAKOI表演團，以鮮艷的造型，隨著動感的節奏整齊畫一的舞動著青春的活力，炒熱現場氣氛。

首次在新竹縣演出的重慶市銅梁火龍則是明朝至今的傳統技藝，其利用燒熔鐵爐的生鐵，將生鐵塊熔化成鐵水，往空中打成熾熱火花，龍身在火星中自由穿梭，1500度的鐵水打向天空，瞬間營造出鐵水流星的視覺效果，在燦爛紅光和滿天雲霧之中，彷彿狂野飛龍，民眾看得目不轉睛、如痴如醉。

自小被喻為小提琴神童的跨界藝術才子廖柏雅，演奏五月天組曲及新視界；通過客委會築夢計畫赴歐進修、曾帶著客家傳統歌謠到世界各國演出的客家歌手黃珮舒，也為活動帶來客家組曲。

DJ Theory樂團帶來精彩的印尼傳統和流行歌曲；金曲獎客家樂團黃子軒和山平快樂團以〈內山公路〉、〈好好壞壞〉等6首創作客家歌曲，開啟大家對客語歌的新視野；丘與樂樂團以嘻哈饒舌與搖滾音樂結合唱出〈鼓聲若響〉、〈愛情限時批〉及創作歌曲以充滿力道及感染力帶動現場氣氛。

壓軸表演則是由出身新竹縣關西鎮的藝人朱俐靜演出，她特別為活動首次獻唱客家歌曲〈油桐花〉，並以高亢的聲線唱出帶給人無限的正向能量及療癒溫暖的〈存在的力量〉等歌曲。

(中時)