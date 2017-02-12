H5N6禽流感東部先發現 農委會質疑病毒早進入台灣

台南一處火雞場爆發H5N6禽流感，正式宣告台灣西部也淪陷。（台南動保處提供）

農委會副主委陳吉仲（右2）表示，已成立了動植物疫災中央災害應變中心，介入應變處理。（楊騰凱攝）

H5N6禽流感延燒，宜、花各自發現案例後，台南六甲一處火雞場今日也確診。對此，農委會拉高防疫層級，報請行政院成立中央災害應變中心。專家批，平時疫情多從西部向東部傳，本次卻是東部先發現，並不合理，質疑病毒早進入台灣，防疫單位卻沒警覺。

台南市六甲區有一處火雞場6日陸續發生火雞死亡，起初業者懷疑是飼料有問題，並未立即通報防疫單位，直到業者與飼料公司發生爭執，遭到警方介入處理，才緊急通知防疫人員採樣。今日農委會畜衛所確認該火雞場感染H5N6亞型高病原性禽流感，而此案也是首例從養禽場內驗出，先前兩個案例當中，花蓮是從田間一隻死亡幼禽身上驗出，宜蘭則是從屠宰場的鴨隻屠體上驗出。

農委會表示，此次爆發H5N6禽流感的台南六甲火雞場原本登記是養豬業，不養豬後空舍改養火雞，未向農政單位變更飼養的禽畜種類，已經違反《畜牧法》，可罰3萬元以上，15萬以下罰鍰。另外，此場還涉及隱匿疫情，依《動物傳染病防治條例》，可再罰5萬元以上，100萬元以下罰鍰，開罰流程都已行政程序處理當中。

在台灣西部的防疫措施方面，農委會表示，將對台南六甲案例場周圍3公里內的養禽場採取管制及監控，3公里至5公里則進行全面訪視，並優先對鴨隻採樣監測，好確認病毒是否有擴散跡象。至於東部方面，花蓮的監測管制由原本半徑3公里擴大至5公里，雞隻等陸禽也禁止運出花蓮屠宰，宜蘭則針對驗出H5N6的屠宰場周圍半徑3公里內禽場進行管制監測。

農委會副主委陳吉仲表示，H5N6已在台灣東部西部都出現相關疫情，有必要提高防疫層級，農委會主委林聰賢已依規定向行政院長林全報告，並經林全同意，成立了動植物疫災中央災害應變中心，面對疫情以便更加完善的介入應變處理，參與應變中心的單位包括有農委會、內政部、國防部、經濟部、財政部、環保署及衛福部等跨部會。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗指出，H5N6禽流感是從四種禽流感重組而成，包括發生在鴨隻身上H5N1、H6N6以及雞隻身上的H5N2、H9N2，所以包括鴨隻、雞隻等水禽、陸禽都可能受到感染，症狀包括流鼻水等呼吸道問題，及下痢等。

賴秀穗表示，台灣過去禽流感多由西部往東部傳，此次卻是東部比西部還早傳出，研判H5N6禽流感早就進入台灣一個月了，由西部向東部蔓延，無奈防疫單位都沒警覺，「日本韓國都爆發了，台灣怎麼可能逃得過」。

(中時)